Переделать дипломную работу

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Завершен1 заявка740 просмотров

Черновой вариант работы уже есть. В теоретической части (1 глава) нужно логически и научно переделать текс, может убрать то, что не относится к данной теме. Добавить ссылки на формулы и в тексте по возможности. В практической части ВКР (2 глава) также сформировать текст логически, расширить аналитическую часть, сформулировать предложения (наметки есть) и по возможности добавить описание организации. Сделать все опираясь на план и задави ВКР. Привести работу в соответствие метод. рекомендациям. Тема: Анализ влияния способов оценки объектов бухгалтерского учета на показатели финансовой отчетности и способы совершения экономических преступлений. Выполнить как можно раньше. До 5 июня. Оплата договорная.

4 года назад
guest_16223879723981
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

andrii24
Андрей 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$60
7 дней
Escrow
Работа выполнена очень быстро, раньше заявленного срока, учтены все требования. Я безумно благодарна! Рекомендую автора.
Отличный заказчик. Никаких проблем не возникло.

Заявки фрилансеров

andrii24
Андрей 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад