Переделать дипломную работу

Черновой вариант работы уже есть. В теоретической части (1 глава) нужно логически и научно переделать текс, может убрать то, что не относится к данной теме. Добавить ссылки на формулы и в тексте по возможности. В практической части ВКР (2 глава) также сформировать текст логически, расширить аналитическую часть, сформулировать предложения (наметки есть) и по возможности добавить описание организации. Сделать все опираясь на план и задави ВКР. Привести работу в соответствие метод. рекомендациям. Тема: Анализ влияния способов оценки объектов бухгалтерского учета на показатели финансовой отчетности и способы совершения экономических преступлений. Выполнить как можно раньше. До 5 июня. Оплата договорная.