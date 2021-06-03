Курсовая робота

$30
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Завершен2 заявки518 просмотров

Потрібно терміново написати курсову роботу мовою C#, в курсовій роботі є робота з бд, серіалізація, десеріалізація xml, термінал GUI. Детально завдання вже будемо обговорювати особисто(n=12).

4 года назад
guest_16222161308098
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Lem0nCake
Дмитрий 
23 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$30
3 дня
Escrow
Сделали всё качественно, и в сроки. Очень рекомендую.
Заказчик коммуникабельный. Всё отлично!

Заявки фрилансеров

Lem0nCake
Дмитрий 
23 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Анатолий
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов
4 года назад

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