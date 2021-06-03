Здравствуйте. кто сможет в пределах адекватных цен/качество написать дипломную работу ? Тему я бы хотел номер 2 из списка, или если это принципиален, можем другую выбрать. ...
Курсовая робота
Потрібно терміново написати курсову роботу мовою C#, в курсовій роботі є робота з бд, серіалізація, десеріалізація xml, термінал GUI. Детально завдання вже будемо обговорювати особисто(n=12).
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