Дипломная работа "экономическая безопасность"

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Закрыт10 заявок514 просмотров

Здравствуйте.

кто сможет в пределах адекватных цен/качество написать дипломную работу ?

Тему я бы хотел номер 2 из списка, или если это принципиален, можем другую выбрать.

Укажите цену и сроки.

4 года назад
Dansell
Олег 
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