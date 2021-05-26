Создать круговую диаграмму в Excel

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Закрыт6 заявок796 просмотров

Нужно создать круговую диаграмму в Excel, а точнее помочь мне с разрезом сегментов диаграммы на более мелкие сегменты, и чтобы к каждому сегменту была создана выноска.

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