Написать курсовую

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Закрыт2 заявки994 просмотра

Написать курсовую по теме Особенности перевода эллиптических конструкций с английского языка на русский на материале публицистических изданий. Стандартно по госту, титульник не нужен. Теор. часть 15 страниц, Антиплагиат +60%. До 26 мая.

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