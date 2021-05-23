Написать курсовую

Есть готовый, оформленный диплом. Необходимо пройти антиплагиат на 65%(сейчас 52%). Нужно поменять уже существующий текст на аналогичный, проходящий антиплагиат. Документ был проверен платным антиплагиатом, вся информация по заимствованным блокам уже есть, я её предоставлю.