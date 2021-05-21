Курсовая работа по исламскому праву

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Закрыт2 заявки495 просмотров

Нужно за сутки выполнить курсовую работу по исламскому праву, тема "Товарищество (аль-ширкату) в исламском праве".

4 года назад
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