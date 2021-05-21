Курсовая работа по экономике

$20
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Закрыт4 заявки578 просмотров

Тема: Основные фонды предприятия и их эффективность использования

Объём: 25 стр.

Срок: 1 день

Работа теоретическая.

Проверку уникальности нужно делать по АП.ВУЗ (это платная версия https://www.antiplagiat.ru/).

Проверять буду я и присылать отчёт. Доступны три проверки.

Нужно 67% уникальности.

4 года назад
759707161715
Андрей 
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Была
2 года назад

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