Расчет металлического неразрезного пролетного строения мостового сооружения (ортотропной плиты и балки), расчет промежуточной опоры в программе (например Midas, Sofistik). ПЗ (в файлах примерное содержание) Чертежи на А1 (3 листа). 1 лист-конструкция ...
Курсовая работа по экономике
Тема: Основные фонды предприятия и их эффективность использования
Объём: 25 стр.
Срок: 1 день
Работа теоретическая.
Проверку уникальности нужно делать по АП.ВУЗ (это платная версия https://www.antiplagiat.ru/).
Проверять буду я и присылать отчёт. Доступны три проверки.
Нужно 67% уникальности.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый деньЗакрыт4 года назад
Добрый день! Нужен диплом по дисциплине: Стратегический менеджмент Срок - 29.05.2021Закрыт4 года назад
Разработать по технологии ПЛИС устройство размещения задач между процессорами по имеющемуся алгоритму(уровень сложности - университетская работа). Устройство создается по примеру, то есть имеется часть уже готовой схемы, нужно кое-что изменить по аналогии. И после ...Закрыт4 года назад
Здравствуйте! Есть курсовая работа готовая, необходимо ее уникализировать машинно (за символическую плату), чтобы она прошла в Антиплагиат ВУЗ. Уникальность нужна 55-60%. Пробовала через бесплатные сервисы (автозамена букв кириллицы на латиницу), но все равно не проходит. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Необходимо написать реферат по физической культуре на тему "Подвижные игры в адаптивной двигательной рекреации для лиц пожилого возраста". Сдавать на проверку в субботу. К этому сроку работа должна быть у меня на почте Во введении ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый час, прошу оценить написание дипломной работы для колледжа, подробное задние прикладываю с темой. Прошу указать сроки и стоимость выполнения дипломной работы. Оплачивать могу каждую главу! Всем спасибо за отклики, отвечу всем.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт4 года назад
Предмер: Распределенные программные системы(Курс подразумевает Java разработка) До 31 мая примерно Объем: Сколько получится. Антиплагиат - нет. Подробное задание прикладываю с темой, задавайте вопросы, если что-то не ясно, всем спасибо за отклики, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен4 года назад
Дипломная работа Специальность Технолог продукции общественного питания Тему указал в вордовском файле Прикладываю методические указания подробные в виде скана Всем спасибо за отклики, отвечу всем Антиплагиат 50 процентов в ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт4 года назад
Дисциплина Оборудование трубопроводного транспорта газа тему указал в вордовском файлеЖелательно оборудование линейное Объём 35 стр Уникальность не менее 50% Преподаватель не указывает с помощью какой программы будет проверять работуРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт4 года назад