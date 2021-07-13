Курсовая по программированию

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Завершен2 заявки1603 просмотра

Предмер: Распределенные программные системы(Курс подразумевает Java разработка)

До 31 мая примерно

Объем: Сколько получится.

Антиплагиат - нет. Подробное задание прикладываю с темой, задавайте вопросы, если что-то не ясно, всем спасибо за отклики, отвечу всем.

Java
4 года назад
vladimirrkuznex
Владимир 
42 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

VadikN2690
Вадим 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$27
15 дней
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Заявки фрилансеров

Иван
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
VadikN2690
Вадим 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад