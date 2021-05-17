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Курсовая по программированию
Необходимо написать программу для создания файловой системы NTFS в операционной системе Linux. За основу можно взять реализацию ntfs-3g, но
не копировать полностью. Код должен содержать комментарии в ключевых
местах. Реализация на языке C/C++, графический интерфейс не обязателен.
Также необходимо написать текст курсовой, в нем должны быть указаны немного
общей информации о работе файловых систем, алгоритм работы программы.
Тема курсовой: "Изучение структуры и организации системного ПО".
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