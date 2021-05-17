Курсовая по программированию

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Необходимо написать программу для создания файловой системы NTFS в операционной системе Linux. За основу можно взять реализацию ntfs-3g, но

не копировать полностью. Код должен содержать комментарии в ключевых

местах. Реализация на языке C/C++, графический интерфейс не обязателен.

Также необходимо написать текст курсовой, в нем должны быть указаны немного

общей информации о работе файловых систем, алгоритм работы программы.

Тема курсовой: "Изучение структуры и организации системного ПО".

Linux
4 года назад
astafevi8
Иван 
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Был
4 года назад

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4 года назад
4 года назад