Повысить уникальность работы

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Закрыт10 заявок530 просмотров

Нужно повысить уникальность курсовой работы с 1.5% до минимум 55%. Объём 55 страниц.

4 года назад
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Заявки фрилансеров

Милена
 
24 года
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4 года назад
4 года назад
Алина
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
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Анастасия
 
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3 года назад
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Валентин
 
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Владимир
 
45 лет
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3 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад
Денис
 
35 лет
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4 года назад
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Лиза
 
20 лет
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Ирина
 
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Арина
 
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год назад
96 отзывов(-1)
4 года назад