Правки и дописать курсовую работу.

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Закрыт2 заявки695 просмотров

1)Соблюдение антиплагиата не требуется

2)Дописать 1.2 пункт в первой главе

3)Написать 1.3 пункт в первой главе

4)Проверить корректность работы и написаное

5)Сделать сноски и сделать по госту библиографию

6)Написать вторую главу , план и мысль есть по этому вопросу.

4 года назад
guest_16213155466977
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