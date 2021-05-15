Приложение для бега Android OC для дипломной работы Приложение только на один раз, максимально простенькое В приложении должен быть профиль, в котором можно указать свои данные(рост, вес и цели), журнал тренировок, в самой тренировке ...
Правки и дописать курсовую работу.
1)Соблюдение антиплагиата не требуется
2)Дописать 1.2 пункт в первой главе
3)Написать 1.3 пункт в первой главе
4)Проверить корректность работы и написаное
5)Сделать сноски и сделать по госту библиографию
6)Написать вторую главу , план и мысль есть по этому вопросу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $120Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $323
Написание программы с БД. С полным соответствием методическим рекомендациям. Представлен примерный (неполный) отчет по готовой работе. Должна быть составлена презентация для защиты диплома, а так же речь к нему.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт4 года назад
Выполнить практическое задание 2 курса по Маркетингу. Можете оставить контакт, свяжусь через мессенджер.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать приложение на C# в Visual studio. Описание проекта находится в прикреплённом файле(там всё на англ, но могу перевести). Являюсь студентом в университете первый год и поэтому проект должен быть довольно простым. Дедлайн завтра ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт4 года назад
Тема «Понятие и виды участников административного процесса» объём 30-35 стр. срок сдачи 19.05Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт4 года назад
Разработка методов моделирования поведения и алгоритмов синтеза управления в многосвязных динамических системахРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $7
1. Спасение утопающего. Первая помощь 2. Обучение технике бега по прямой (конькобежный спорт)Завершен4 года назад
Тема: "философия виртуальной реальности" Максимум 9 страниц информации (вместе с источниками)Завершен4 года назад
Все описание в методичке, 26 темаЗакрытнет даты