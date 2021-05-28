Реферат по физике 1 курс

Тема: Основные характеристики звука и его источники. Эффект Доплера.

Страницы нумеровать арабскими цифрами в правом нижнем углу.

По тексту должны быть ссылки - от 2 до 10.

Во введении реферата должны быть: актуальность темы реферата; цель работы; задачи, которые нужно решить, чтобы достигнуть указанной цели; краткая характеристика структуры реферата (введение, три главы, заключение и библиография); краткая характеристика использованной литературы.

Структура реферата:

· титульный лист (приложение 1)

· содержание;

· введение;

· несколько глав (от 2 до 5);

· заключение;

· список литературы;

· приложение

Титульный лист отправлю.

В реферате следует отразить следующие направления:

· теоретические основы физики.

· профессиональную направленность и практическую значимость рассматриваемых вопросов.

· экологические аспекты современной физики

Список литературы у реферата – 4 - 10 позиций. Сюда входят нормативные акты, книги, бумажная периодика, интернет-источники. У реферата должно быть приложение, где необходимо поместить картинки, фотографии, схемы, графики, таблицы, примеры решённых задач(желательно по уровням), статьи СМИ, периодической печати и пр.