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Реферат по физике 1 курс
Тема: Основные характеристики звука и его источники. Эффект Доплера.
Страницы нумеровать арабскими цифрами в правом нижнем углу.
По тексту должны быть ссылки - от 2 до 10.
Во введении реферата должны быть: актуальность темы реферата; цель работы; задачи, которые нужно решить, чтобы достигнуть указанной цели; краткая характеристика структуры реферата (введение, три главы, заключение и библиография); краткая характеристика использованной литературы.
Структура реферата:
· титульный лист (приложение 1)
· содержание;
· введение;
· несколько глав (от 2 до 5);
· заключение;
· список литературы;
· приложение
Титульный лист отправлю.
В реферате следует отразить следующие направления:
· теоретические основы физики.
· профессиональную направленность и практическую значимость рассматриваемых вопросов.
· экологические аспекты современной физики
Список литературы у реферата – 4 - 10 позиций. Сюда входят нормативные акты, книги, бумажная периодика, интернет-источники. У реферата должно быть приложение, где необходимо поместить картинки, фотографии, схемы, графики, таблицы, примеры решённых задач(желательно по уровням), статьи СМИ, периодической печати и пр.
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