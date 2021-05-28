kovaa

Даниил kovaa

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
9
безопасных платежей

  • Лабораторные работы по Программированию (СИ)

    Необходимо выполнить лабораторные работы по программированию на языке Си. Задачи включают работу с двумерными массивами: найти произведение и количество элементов, равных заданному числу, а также подсчитать количество неотрицательных элементов в каждом столбце. Размерность массивов задается с клавиатуры.

    Лабораторные работы11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Пару задач из контрольной по ЭВМ

    Требуется решить несколько задач из контрольной по ЭВМ: составить таблицу истинности для ДНФ y = 101v111v010v011v001v110, перевести числа 52 и 21 в двоичную систему через сложение и вычитание, а также составить таблицу истинности для 4 переменных и записать сДНФ.

    Контрольные, Задачи и Тестынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Небольшая лабораторная по программированию

    Задача включает в себя две части: 1) вычисление количества элементов одномерного массива, меньших среднего арифметического; 2) замену нечетных элементов массива на максимальный из элементов, стоящих на нечетных местах. Ожидается реализация на языке C.

    Лабораторные работы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Заполнить базу данных

    Требуется заполнить базу данных колледжа случайными данными, включая имена студентов и преподавателей. Код будет предоставлен для выполнения задания. Договоримся по цене после ознакомления с деталями.

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Небольшая работа в AutoCAD

    Необходимо из растра перевести изображение в векторный формат в AutoCAD. Добавить рамку и сделать сноски, аналогично оригиналу. Рамку можно взять из прикрепленного задания.

    AutoCAD
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Контрольная работа по материаловедению

    Разделы 1–2. Изучение и анализ железоуглеродистых сплавов с использованием диаграммы состояния железо-цементит. 1. Вычертить в масштабе диаграмму состояния Fe - Fe3C, обозначить области существования фаз. 2. Построить кривую охлаждения и описать ...

    Контрольные, Задачи и Тестынет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Задачи по физике 1 курс

    30. Определить показатель преломления скипидара и скорость распространения света в скипидаре, если известно, что при угле падения 45 угол преломления равен 30.(1,4; 2,1410^8 м/с) 13. Сколько штрихов на 1 мм длины имеет дифракционная решетка, если зеленая ...

    Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Реферат по физике 1 курс

    Тема: Основные характеристики звука и его источники. Эффект Доплера. Страницы нумеровать арабскими цифрами в правом нижнем углу. По тексту должны быть ссылки - от 2 до 10. Во введении реферата должны быть: ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Задачи по физике 1 курс

    Темы: Колебания и волны; Квантовая физика 25. Пучок света переходит из жидкости в стекло. Угол падения равен 60о, угол преломления 50о. При каком угле падения пучок света, отраженный от границы раздела двух ...

    Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

temirkhan_1
Темирхан 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
16 отзывов
$5
10 баллов
3 года назад
Небольшая лабораторная по программированию
Оплата моментальная. Рекомендую
Сделал все очень быстро с объяснением в видео.
Ответный отзыв
GTX750
23 года
4 года в сервисе
Был
13 дней назад
$12
10 баллов
4 года назад
Заполнить базу данных
Задача ясна, оплата быстро и чётко. Однозначно советую.
Рекомендую. Сделал все как нужно.
Ответный отзыв
viktormarkin
Виктор 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Рецензия. Русский язык 1 курс
Отличный заказчик, все внятно разъяснил по заданию, рекомендую!
Как всегда все сделал быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
Ivanoff_89
Сергей 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Небольшая работа в AutoCAD
AutoCAD
Отличный заказчик, был на связи, всё удалось подкорректировать и выполнить хорошо! Рекомендую!
Все сделал как надо.
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viktormarkin
Виктор 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
Доклад по философии 1 курс
По заданию все внятно разъяснил, очень вежлив, рекомендую❗
Сделал все отлично, как обычно
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