Требуется решить несколько задач из контрольной по ЭВМ: составить таблицу истинности для ДНФ y = 101v111v010v011v001v110, перевести числа 52 и 21 в двоичную систему через сложение и вычитание, а также составить таблицу истинности для 4 переменных и записать сДНФ.