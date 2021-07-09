Небольшая работа в AutoCAD

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок694 просмотра

Нужно из растра перевести в вектор и вставить в рамку. Потом нужно сделать сноски как в оригинале. Если надо рамку можно взять из прикрепленного 5 задания. 

AutoCAD
4 года назад
kovaa
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Ivanoff_89
Сергей 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$5
2 дня
Escrow
Все сделал как надо.
Отличный заказчик, был на связи, всё удалось подкорректировать и выполнить хорошо! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Рената
 
28 лет
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Карина
 
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Дарья
 
23 года
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Камила
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ivanoff_89
Сергей 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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