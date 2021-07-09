Требуется создать фан арт для игры, используя материалы из мудборда. Тематика - земли с акцентом на один из типов редкостей. Работа должна быть вертикальной, на уровне качества примеров. Персонаж - ученый заяц рядом с буровой установкой. Выбор сюжета возможен.
Небольшая работа в AutoCAD
Нужно из растра перевести в вектор и вставить в рамку. Потом нужно сделать сноски как в оригинале. Если надо рамку можно взять из прикрепленного 5 задания.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $60Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
- $60
Требуется создать фан арт для игры, используя один из типов земель из мудборда. Работа должна быть вертикальной и максимально соответствовать референсу. В арте должен быть изображен енот, добывающий полезные ископаемые с киркой. Дрон на фоне - желателен, но не обязателен. Уровень исполнения должен соответствовать представленным примерам.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется художник-дизайнер для создания реалистичного семейного древа на компьютере. Работа должна быть готова для передачи в типографию и печати на холсте. Примеры желаемого стиля предоставлены.Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработать 5 стори для Instagram на тему благотворительного мероприятия по зарыблению водоемов. Каждая стори должна содержать вопрос для голосования, связанный с выбором региона, водоема, ответственного, вида рыбы и необходимой суммы. Иллюстрации должны быть яркими и тематическими, например, с картой России на фоне для первого вопроса.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется создать уникальные иллюстрации персонажей, включая такие элементы, как собачка с различными аксессуарами: шляпами, очками и предметами в руках. Используйте вашу фантазию для разработки интересных и оригинальных персонажей и объектов для них.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется нарисовать мордочку кота, точно передав его эмоцию из фрагмента видео. Кот напуган и одновременно встаёт на задние лапы. Необходимо учесть детали выражения, чтобы передать момент испуга и агрессии. Оплата производится после выполнения работы.Иллюстрации и Рисунки28 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется художник для создания иллюстраций советского заброшенного моногорода, где остались жить люди. Важно передать атмосферу и эмоции через рисунки, уделяя внимание деталям и художественному исполнению.Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо создать 3D-иллюстрацию, изображающую бетонасос на строительной площадке, заливающий бетон через шланг. Предполагается реалистичный дизайн с учетом всех деталей. Бюджет обсуждается.Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется разработать 360-градусное изображение в стиле Sci-Fi с возможностью вращения, аналогичное примеру. Используйте After Effects для создания, а также предложите свои идеи. Референсы будут предоставлены позже. Оцените стоимость выполнения задачи.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработка иллюстраций и рисунков на основе примеров из предоставленного документа. Ожидается качественное исполнение и внимание к деталям. Убедитесь, что все требования учтены в процессе работы.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт4 года назад