Фан арт для игры

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен2 заявки737 просмотров

Нужно создать фан арт для одной игры. https://miro.com/app/board/o9J_lTM__b4=/

в мудборде все нужные материалы. Тема конкурса фан артов – земли. В мудборде приложено 4 типа земель различных редкостей как референс. Для арта нужно использовать одну из них. Я бы выбрал 1, 3 или 4. Работа должна быть максимально похожа на главный референс. Работа в вертикальном формате, как в примерах работ, уровень исполнения должен быть не меньше чем на примерах. По сюжеты работы, персонаж (ученый заяц) мог бы стоять рядом с одной из буровых установок, которая бы добывала один из полезных ископаемых

(или сюжет на ваш выбор)

4 года назад
emit
28 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Inno26
Никита 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$60
5 дней
Escrow
Художник сделал невероятного качества работы за очень сжатые сроки, сразу понял концепцию и суть проекта.
Человек знает, что хочет, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

Арина
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Inno26
Никита 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад

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