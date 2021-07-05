Нужно создать фан арт для одной игры. https://miro.com/app/board/o9J_lTM__b4=/

в мудборде все нужные материалы. Тема конкурса фан артов – земли. В мудборде приложено 4 типа земель различных редкостей как референс. Для арта нужно использовать одну из них. Я бы выбрал 1, 3 или 4. Работа должна быть максимально похожа на главный референс. Работа в вертикальном формате, как в примерах работ, уровень исполнения должен быть не меньше чем на примерах. По сюжеты работы, персонаж (ученый заяц) мог бы стоять рядом с одной из буровых установок, которая бы добывала один из полезных ископаемых

(или сюжет на ваш выбор)