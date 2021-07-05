Требуется создать фан арт для игры, используя один из типов земель из мудборда. Работа должна быть вертикальной и максимально соответствовать референсу. В арте должен быть изображен енот, добывающий полезные ископаемые с киркой. Дрон на фоне - желателен, но не обязателен. Уровень исполнения должен соответствовать представленным примерам.
Фан арт для игры
Нужно создать фан арт для одной игры. https://miro.com/app/board/o9J_lTM__b4=/
в мудборде все нужные материалы. Тема конкурса фан артов – земли. В мудборде приложено 4 типа земель различных редкостей как референс. Для арта нужно использовать одну из них. Я бы выбрал 1, 3 или 4. Работа должна быть максимально похожа на главный референс. Работа в вертикальном формате, как в примерах работ, уровень исполнения должен быть не меньше чем на примерах. По сюжеты работы, персонаж (ученый заяц) мог бы стоять рядом с одной из буровых установок, которая бы добывала один из полезных ископаемых
(или сюжет на ваш выбор)
Выбранный исполнитель
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