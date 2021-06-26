Требуется создать иллюстрацию в стиле, аналогичном приложенному примеру. Изображение должно включать людей (мужчина, женщина, дети, продавец) в полный рост, без рамок и обрамлений. Формат - А4 вертикально, частичная раскраска. Векторный стиль приветствуется, персонажи могут быть изображены отдельно.
Ищу художницу из Украины для прорисовки метафорических карт
Необходимо нарисовать метафорические ассоциативные карты, всего 89 шт в технике, похожей на
ту, в которой выполнены приложенные изображения и одно векторное
(двухцветное). Для всех карт есть картинки-идеи. Если проект интересен, прошу сообщить стоимость, ориентировочный срок выполнения и показать свои ранее выполненные иллюстрации.
Все остальные подробности в личной переписке. Благодарю)
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