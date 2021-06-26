Необходимо нарисовать метафорические ассоциативные карты, всего 89 шт в технике, похожей на

ту, в которой выполнены приложенные изображения и одно векторное

(двухцветное). Для всех карт есть картинки-идеи. Если проект интересен, прошу сообщить стоимость, ориентировочный срок выполнения и показать свои ранее выполненные иллюстрации.

Все остальные подробности в личной переписке. Благодарю)