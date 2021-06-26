Ищу художницу из Украины для прорисовки метафорических карт

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт13 заявок1397 просмотров

Необходимо нарисовать метафорические ассоциативные карты, всего 89 шт в технике, похожей на

ту, в которой выполнены приложенные изображения и одно векторное

(двухцветное). Для всех карт есть картинки-идеи. Если проект интересен, прошу сообщить стоимость,  ориентировочный срок выполнения и показать свои ранее выполненные иллюстрации.

Все остальные подробности в личной переписке. Благодарю)

4 года назад
Iana_MAK
Яна 
53 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Лина
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Полина
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алиса
 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 месяца назад
32 отзыва
4 года назад
Елизавета
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Мария
 
22 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Анна
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Полина
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Кира
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
23 минуты назад
61 отзыв
4 года назад
Виктория
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Елизавета
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Анастасия
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Марина
 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
год назад
4 отзыва
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Скетч на тему супермаркет.

    Требуется создать иллюстрацию в стиле, аналогичном приложенному примеру. Изображение должно включать людей (мужчина, женщина, дети, продавец) в полный рост, без рамок и обрамлений. Формат - А4 вертикально, частичная раскраска. Векторный стиль приветствуется, персонажи могут быть изображены отдельно.

    Иллюстрации и Рисунки21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Отрисовать медицинский плакат

    $15

    Требуется уникализировать анатомический плакат: перерисовать изображения в единой стилистике, изменить их порядок и размер. Иллюстрации должны состоять минимум из 3 слоев: контур, заливка и тени. Шрифт заголовка - Arial Narrow, размер 70 пт. Сноски сохраняются на местах исходника. Плакат должен быть готов к печати формата А1.

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен аниме-арт по пояс

    Необходим аниме-арт по пояс для персонажа с возможными изменениями. Прикреплен стиль рисовки. Ожидается файл со всеми слоями для анимации. Бюджет от 100 до 300.

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Аэрографисты

    Фирма в Стамбуле ищет аэрографистов для постоянной работы по росписи пластика. Требуется опыт работы не менее года и аккуратность. Перелет и проживание оплачиваются.

    Иллюстрации и Рисункинет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать раскраску

    Необходимо создать раскраску на тему электробезопасности, включающую 8 страниц формата A5 и обложку. Работы должны быть направлены на профилактику травматизма и содержать яркие иллюстрации.

    Иллюстрации и Рисунки31 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Иллюстрации арт

    Требуется нарисовать иллюстрацию лица на основе предоставленной фотографии. Необходимо создать качественный рисунок, обращая внимание на детали и особенности изображения. Работы должны быть выполнены в художественном стиле, соответствующем выбранному примеру.

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать этикетку по примеру

    Требуется нарисовать этикетку в стиле, аналогичном приложенной картине, с перерисовкой другого лица. Фото для работы будет предоставлено в переписке. Ожидается высокая точность в передаче стиля и деталей.

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    4 года назад