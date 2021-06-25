Здравствуйте!

Наша фирма находится в городе Стамбуле, Турция.

На постоянную работу нам требуются аэрографисты для росписи пластика. Работа требует аккуратности. Стаж работы не менее года.

Просим вас присылать нам ваши портфолио на адрес [email protected]

Перелет и проживание за счет фирмы