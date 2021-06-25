Аэрографисты

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Закрытнет заявок539 просмотров

Здравствуйте!

Наша фирма находится в городе Стамбуле, Турция.

На постоянную работу нам требуются аэрографисты для росписи пластика. Работа требует аккуратности. Стаж работы не менее года.

Просим вас присылать нам ваши портфолио на адрес [email protected]

Перелет и проживание за счет фирмы

4 года назад
Merhaba3791
52 года
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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