Требуется создать аниме-арт по пояс на основе предоставленного персонажа. Ожидаются изменения и дополнения по желанию. Стиль рисовки будет предоставлен. Результат должен быть в формате с сохранением всех слоев для дальнейшей анимации. Бюджет от 100 до 300.
Оформить картинку и сделать PNG и Jpeg форматы
Здравствуйте, хочу оформить логотип - уже есть наработки - отправлю вам, как хочу видеть его нужно внести коррективы и отправить мне PNG формат и Jpeg итоговой картинки.
Заявки фрилансеров
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