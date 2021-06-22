Нарисовать иллюстрацию

$500
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  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт27 заявок858 просмотров

Нужен креативный человек который вложить всю душу в иллюстрацию пример работы как надо рисоватьhttps://cdni.iconscout.com/illustration/premium/preview/home-delivery-service-3897224-3243194.png?w=0&h=700 https://thumbs.dreamstime.com/b/home-delivery-food-delivery-delivery-boy-bike-delivery-boy-carrying-box-home-delivery-service-boy-home-delivery-food-delivery-196057710.jpgпримерно около 10 штук надо будет оставляйте ваши примерыРисовать надо в векторе Оплата только Paypal либо Payoneer

4 года назад
artemdadazhanov
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