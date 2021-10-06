Разработка логотипов, полиграфии и иллюстрация
Дизай и подготовка в печать: книги, буклеты, плакаты, листовки, открытки, календари, визитки, фирменные бланки, конверты, наклейки, брошюры, каталоги, папки и многое др.
Оригинальные иллюстрации под любые проекты.
Пишите!
telegram: @xenma
email: yaver4.0.0.0[at]gmail.com
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Портфолио
- Векторная иллюстрация54 просмотра
- Логотип ресторана японской кухни49 просмотров
- Разворот детской книги42 просмотра
- Логотип и фирменный стиль для студии аэройоги46 просмотров
- Иллюстрации для статьи32 просмотра
- Баннеры для сайта28 просмотров
- Дизайн персонажа для мобильного приложения43 просмотра