Требуется художник

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрытнет заявок246 просмотров

Нужно отрисовать в фотошопе несколько шаблонов. тематика бодибилдинг и животные.

примеры картинок есть.

бюджет договорной.

по срокам -договоримся.

всего нужно 2-3 шаблона с картинками

картинки отличаются только одетой одежой и головами. поэтому шаблоны

4 года назад
guest_16242182565324
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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