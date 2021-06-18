Отрисовка этикетки для колбасы

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки471 просмотр

Всем привет, нужно отрисовать этикетку для колбасы, на этикетки должен быть логотип, описание на двух языках, название колбасы + знаки, (предоставим). С вашей стороны интересный дизайн и несколько вариантов для выбора. Отрисовка должна быть в CorelDRAW.

CorelDRAW
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Savchenko-M
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Иллюстрации и Рисунки