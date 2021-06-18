Нарисовать/создать изображения образцов стеклянных душевых кабин.

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Нужно создать 20 изображений образцов душевых кабин из каленного стекла с учетом фурнитуры которая будет использоваться в реальных конструкциях. Все вариации конструкций должны быть изображены на основе одной ванной комнаты (т.е. за основу должен быть взят один дизайн ванной комнаты) в минималистичном стиле и уникальным дизайном.  

В итоге должно получиться 16 изображений с полноценными образцами конструкций душевых кабин и 4 изображения подкатегорий душевых кабин с упрощенным дизайном. 

4 года назад
RuslanNI
Руслан 
34 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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