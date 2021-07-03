Требуется перевести изображение из растра в вектор. Радиус круга 88мм. На выходе cdr и ai. Оплата по факту на карту Привата.
Логотип ассоциации социальных предпринимателей Краснодарского края
Необходимо нарисовать логотип для Ассоциации социальных предпринимателей Краснодарского края
Возможно комбинация из сплетения рук (поддержка, помощь), дерева, сердца. Включает в себя название организации.
Рисунок в векторном формате CorelDraw.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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