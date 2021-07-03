Логотип ассоциации социальных предпринимателей Краснодарского края

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен10 заявок740 просмотров

Необходимо нарисовать логотип для Ассоциации социальных предпринимателей Краснодарского края

Возможно комбинация из сплетения рук (поддержка, помощь), дерева, сердца. Включает в себя название организации.

Рисунок в векторном формате CorelDraw.

CorelDRAW
4 года назад
IspanecMigel
Михаил 
41 год
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3 года назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
11 часов назад
4 года назад
$25
3 дня
Escrow
Отличный исполнитель, выполнил все оперативно, с энтузиазмом, очень доволен, однозначно рекомендую!
Отличный заказчик, приятный в общении человек. Только позитивное впечатление от сотрудничества!

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