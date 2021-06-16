Сделать картину , есть исходник, заменить нужно только надпись

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен7 заявок371 просмотр

Есть исходник, заменить нужно только надпись и добавить новую надпись

4 года назад
soultan9
Султан 
34 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Formart
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Обращался 2 раз со срочным заданием. Исполнитель сделал все на высшем уровне.
Четкое ТЗ и быстрые ответы по правкам! Отличный заказчик

Заявки фрилансеров

Павел
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Formart
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
Виктория
 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
23 дня назад
8 отзывов
4 года назад
Кристина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
23 отзыва
4 года назад
Елена
 
41 год
15 лет в сервисе
Была
18 дней назад
5 отзывов
4 года назад
Яна
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
5 отзывов
4 года назад