Отрисовать персонажа для бренда одежды в стиле Фешн! И далее одевать е

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт10 заявок601 просмотр

Необходима разработка персонажа для принтов на одежду. Стильный персонаж , собака-человеческого образа! Ну или готовы идеи ваши принять

Для примера https://www.behance.net/gallery/114494669/Cabeza-Patata-x-Outsiders-Division?tracking_source=project_owner_other_projects

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