Есть два изображения автомобиля - цельнометаллический фургон и шасси с кабиной. Необходимо на базе этих изображений сделать четыре модификации - скорая помощь, ритуальный автомобиль, школьный автобус и рефрижераторный фургон. Подробности доработок в прилагаемом файле "stk_img_tst.pdf". ...
Нарисовать обложку к песни
Нарисовать креативную обложку для рок-песни в стиле современного вестерна (аля афиша американских фильмов 60-70 годов.
Творческий подход и профессионализм приветствуются.
Пример приблизительного стиля в прикрепленных. Для деталей пишите в ПП.
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