Нарисовать обложку к песни

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Закрыт22 заявки966 просмотров

Нарисовать креативную обложку для рок-песни в стиле современного вестерна (аля афиша американских фильмов 60-70 годов.

Творческий подход и профессионализм приветствуются. 

Пример приблизительного стиля в прикрепленных. Для деталей пишите в ПП.

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