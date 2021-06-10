Графическая визуализация ассоциативных карт

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт8 заявок467 просмотров

Изображение должно быть комплексным, графически прорисованный элемент и специальный переход в узор интегральной карты.

Детальная презентация по ссылке: https://docs.google.com/presentation/d/1T3D2RuQQI4ynegTE-a7Vif4VRWsFAA-_9mC1lkeTyu0/edit?usp=sharing

Несколько колод по 64 карты.

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