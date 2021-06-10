Для изготовления подарочного изделия требуется дописать в стихотворение несколько строк, рукой К.Симонова. Почерк должен быть максимально похожим. Необходим опытный исполнитель свободно владеющий имитацией почерков"от руки".
Необходим исходник изображения
Здравствуйте. Необходим исходник изображения нанесенного на фасады (бабочки...).
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