Нужно нарисовать 4 картинки, есть примерные эскизы. Tг Morfius73
Требуется дописать "от руки" четверостишие почерком К.Симонова
Для изготовления подарочного изделия требуется дописать в стихотворение несколько строк, рукой К.Симонова. Почерк должен быть максимально похожим. Необходим опытный исполнитель свободно владеющий имитацией почерков"от руки".
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