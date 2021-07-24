Требуется дописать "от руки" четверостишие почерком К.Симонова

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен21 заявка1602 просмотра

Для изготовления подарочного изделия требуется дописать в стихотворение несколько строк, рукой К.Симонова. Почерк должен быть максимально похожим. Необходим опытный исполнитель свободно владеющий имитацией почерков"от руки".

4 года назад
kazanseff
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3 года назад

Выбранный исполнитель

Ex222libris
Александр 
67 лет
9 лет в сервисе
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2 года назад
4 года назад
$100
3 дня
Escrow
Великолепная работа! Приятно работать с настоящим профессионалом. Александр, спасибо.
Уверен, Спокойный, Терпелив, - эти качества передает тебе и ты становишься уверен, спокойный, терпеливым в выполнении заказа, Всем желаю таких положительных заказчиков!

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