Дорисовать границы каждой страны на карте мира

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Закрыт22 заявки567 просмотров

Есть карта мира, нужно для каждой страны провести границу (линию). Назовите цены и сроки

(прикрепил пример, но на деле дам более качественное изображение)

пример https://ibb.co/58gGd4k

4 года назад
blackfish
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