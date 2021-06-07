В поиске адекватного графического дизайнера с чувством стиля ! Требования : оперативно выполнять превью и банеры к роликам в YT
Нарисовать эскизы
Требуется художник для создания подробных эскизов 12-ти седел на лошадей для новой постановки исторического спектакля
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт4 года назад
- $550
Требуется человек, который может взять на себя отрисовку комикса (рукомикса), начиная от скетчей, заканчивая лайном и колором. Сразу скажу - художник должен обладать стилем, который можно посчитать за полноценный стиль комиксов (манхва, манга, рукомикс) ...Иллюстрации и Рисунки52 заявкиЗакрыт4 года назад
Сделать рисованное фото объекта со скейтом как на ч.б. примере.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
- $250
Создается сайт аналогичный https://cutt.ly/mnWwiue Необходим дизайнер для разработки банеров и других графических елементовИллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт4 года назад
1. Примерный стиль рисовки/цвета. 2. Галочкой отмечены наброски, которые необходимо нарисовать (8 смайлов)Иллюстрации и Рисунки35 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать картинку по аналогу. (прикрепил)Цветовая гамма - зеленая. Трейдеры делают деньги. И добавить человечка, которому перетекают деньги( он сидит дома, в кафе или под пальмой)) и на его мониторе написано- +30 % (хорошее разрешение, ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Все указанно в ТЗ Для автоматчиков задачка 3+3=?Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо векторизировать растровое png изображение в svg и заменить цвет надписи на белый (#ffffff). Изображение прикреплено.Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт4 года назад
Перерисовать арт в иллюстраторе. Отправить в AiИллюстрации и Рисунки40 заявокЗакрыт4 года назад
На основе наших фотографий необходимо создать главную (первую) карточку товара для Ozon. Требования к изображению : - должно бросаться в глаза и побуждать клиента перейти на страницу товара - должно быть на ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт4 года назад