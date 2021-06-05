Подгонать/перерисовать иллюстрации в заданном стиле

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок563 просмотра

Все указанно в ТЗ

Для автоматчиков задачка 3+3=?

4 года назад
crydon
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Пётр
 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
289 отзывов(-1)
4 года назад
Кристина
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Марина
 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
20 часов назад
64 отзыва
4 года назад
Валентина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Наталия
 
52 года
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
33 отзыва
4 года назад