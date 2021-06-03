Отрисовать двух персонажей по фотографиям

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Закрыт20 заявок728 просмотров

Добрый день!

Ищу иллюстратора для анимационного ролика, который по имеющимся фотографиям сможет отрисовать двух персонажей (девушек), которые по сценарию будут петь и танцевать. Формат макетов в psd. Сами макеты должны быть разбиты на слои - персонажи впоследствии будут использоваться для анимации. От Вас нужна только иллюстрация и исходники в psd со слоям.

Ориентировочные примеры стилистики в которой нужно будет рисовать:

http://www.dh-group.net/clients/video_lighter/firedao_ttl_demo2.mp4

http://www.dh-group.net/clients/temp/cmk3_demo2.mp4

Если стилистика будет отличаться в сторону большей привлекательности это будет плюсом.

Подробности по проекту, фотографии девушек и сам сценарий в ЛС.

От Вас интересуют примеры отрисовки иллюстраций персонажей по фотографиям, и примеры используемых Вами стилей. Все это прикрепите пожалуйста к проекту, или подошлите в ЛС. 

4 года назад
DH-Group
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