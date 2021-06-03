Необходимо нарисовать персонажа с покадровой анимацией для 2D игры в стиле "пиксель-арт", размером 32x32. Игра в сеттинге "темное подземелье", требуются персонаж - воин с мечом и щитом в потрепанных доспехах/одежде. Для персонажа необходимо создать ...
Отрисовать двух персонажей по фотографиям
Добрый день!
Ищу иллюстратора для анимационного ролика, который по имеющимся фотографиям сможет отрисовать двух персонажей (девушек), которые по сценарию будут петь и танцевать. Формат макетов в psd. Сами макеты должны быть разбиты на слои - персонажи впоследствии будут использоваться для анимации. От Вас нужна только иллюстрация и исходники в psd со слоям.
Ориентировочные примеры стилистики в которой нужно будет рисовать:
http://www.dh-group.net/clients/video_lighter/firedao_ttl_demo2.mp4
http://www.dh-group.net/clients/temp/cmk3_demo2.mp4
Если стилистика будет отличаться в сторону большей привлекательности это будет плюсом.
Подробности по проекту, фотографии девушек и сам сценарий в ЛС.
От Вас интересуют примеры отрисовки иллюстраций персонажей по фотографиям, и примеры используемых Вами стилей. Все это прикрепите пожалуйста к проекту, или подошлите в ЛС.
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