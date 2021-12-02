Ищем человека, который на основе описания, обсуждения в зуме и предоставленных набросков может сделать анимированный эскиз двух страниц HTML 5. Итоговый результат: в Figma в HTML5.
2D пиксель-арт художник
Необходимо нарисовать персонажа с покадровой анимацией для 2D игры в стиле "пиксель-арт", размером 32x32.
Игра в сеттинге "темное подземелье", требуются персонаж - воин с мечом и щитом в потрепанных доспехах/одежде. Для персонажа необходимо создать анимацию передвижения и атаки. Количество кадров в анимации должно быть не менее 10-ти.
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