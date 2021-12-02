2D пиксель-арт художник

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен2 заявки926 просмотров
#1$20

Необходимо нарисовать персонажа с покадровой анимацией для 2D игры в стиле "пиксель-арт", размером 32x32. 

Игра в сеттинге "темное подземелье",  требуются персонаж - воин с мечом и щитом в потрепанных доспехах/одежде.  Для персонажа необходимо создать анимацию передвижения и атаки. Количество кадров в анимации должно быть не менее 10-ти. 

4 года назад
guest_16227030612294
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

Drugoynikzanyat
Цой 
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Быстрая и качественная работа
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Заявки фрилансеров

Арсений
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Drugoynikzanyat
Цой 
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад