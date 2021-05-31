Нарисовать кастрюлю в разрезе

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Закрыт14 заявок1056 просмотров

Нарисовать кастрюлю в разрезе примерно так https://www.endever.su/images/posuda/Bjorg-2412-05.jpg

Также со значками и описанием

4 года назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

yanagabi
Яна 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$15
4 дня
Escrow
Исполнитель пропал и не выходит на связь месяц, хорошо что работали по безопасной сделке.

Заявки фрилансеров

Дарья
 
27 лет
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4 года назад
4 года назад
yanagabi
Яна 
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