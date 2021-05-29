Иллюстрации

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Закрыт13 заявок677 просмотров

Добрый день . Необходимо отрисовать иллюстрации( около 10 шт ) по готовым референсам в стилистике такой : https://youtu.be/ENg68WdTb38 . Иллюстрации разной сложности , есть много повторений , будет три персонажа( так же по реыеренсам) . Подробное ТЗ пришлю в л с

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Tarantat
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