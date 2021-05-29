Сделать картинки в фотошопе

Доброго дня!

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Есть вот такая картинка http://joxi.ru/eAOoXbGCkOZOlA

в ней нужно заменить фото масленицы на фото детских праздников

Фото предоставлю штук 20-30, вам нужно будет выбрать

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и второе

есть подложка и планшет http://joxi.ru/4AkR7Maikq4PV2

они также масленичные, нужно заменить на детские праздники

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Фото предоставлю штук 20-30, вам нужно будет выбрать

для подложки что-то сами предложите

важно чтобы этот текст http://joxi.ru/brRo1BGCOx391m хорошо читался

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Бюджет чем скромнее, тем лучше

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Оплата только на Сбербанк, яндекс деньги, киви кошелек или в другой российский банк но с подключенной системой быстрых платежей