Сделать векторное изображение пластинки

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки1004 просмотра

Сделать в Иллюстраторе векторное изображение пластинки, точь в точь как в исходнике: необходимо полностью передать фактуру, структуру (размер бороздок и расстояние между ними), цвет пластинки и свет на ней. Как основу для работы можно использовать вектор, скачанный из Shutterstock.

Исходник и вектор в приложении. Если надо, то могу выслать исходник в psd и вектор в eps, а то здесь не загружаются. Прошу выслать готовый файл в формате eps, сохранив уровни.

4 года назад
millerecords
Анель 
42 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Яилья
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Елена
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
4 года назад