Сделать векторное изображение пластинки

Сделать в Иллюстраторе векторное изображение пластинки, точь в точь как в исходнике: необходимо полностью передать фактуру, структуру (размер бороздок и расстояние между ними), цвет пластинки и свет на ней. Как основу для работы можно использовать вектор, скачанный из Shutterstock.

Исходник и вектор в приложении. Если надо, то могу выслать исходник в psd и вектор в eps, а то здесь не загружаются. Прошу выслать готовый файл в формате eps, сохранив уровни.