Отрисовать из растра 2 логотипа в вектор

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Завершен11 заявок388 просмотров

Есть 2 простых логотипа, в прикрепленных файлах. Необходимо качественно отрисовать эти логотипы в вектор.

4 года назад
YAlex84
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Выбранный исполнитель

CrystalCastle
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#1
Иллюстрации и Рисунки
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