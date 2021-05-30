Картинки в стиле Pixel Art

Для сайта нужен ряд изображений в стиле Pixel Art (похожих на прикрепленные образцы), по стоимости 5 долларов за картинку. Данный заказ размещаем на 4 изображения:

1 - картинка на слайдер, должна показывать склад с металлопрокатом и отъезжающие грузовики

2 - картинка для категории товаров "Трубы"

3- картинка для категории товаров "Металлопрокат"

4- картинка для категории товаров "Цветной металлопрокат"

Размер - 1024 на 768 пикселей. Фон непрозрачный, по типу такого как в примерах

Интересно дальнейшее сотрудничество для отрисовки подобных картинок по данной цене