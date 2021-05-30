Картинки в стиле Pixel Art

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен7 заявок641 просмотр

Для сайта нужен ряд изображений в стиле Pixel Art (похожих на прикрепленные образцы), по стоимости 5 долларов за картинку. Данный заказ размещаем на 4 изображения:

1 - картинка на слайдер, должна показывать склад с металлопрокатом и отъезжающие грузовики

2 - картинка для категории товаров "Трубы"

3- картинка для категории товаров "Металлопрокат"

4- картинка для категории товаров "Цветной металлопрокат"

Размер - 1024 на 768 пикселей. Фон непрозрачный, по типу такого как в примерах

Интересно дальнейшее сотрудничество для отрисовки подобных картинок по данной цене

4 года назад
kathfet
39 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Drugoynikzanyat
Цой 
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$20
2 дня
Все было четко, исполнитель очень легко понимал замысел - и получалось именно то, что надо, картинками довольна!
Сотрудничеством доволен, рекомендую

Заявки фрилансеров

Ольга
 
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