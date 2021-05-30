Добрый день Разработать 50 картинок для инстаграмма по примерам (дам в psd файле) От вас требуется только накладывать текст на картинку и соблюдать цветовой и композиционный стиль. Примеры ...
Картинки в стиле Pixel Art
Для сайта нужен ряд изображений в стиле Pixel Art (похожих на прикрепленные образцы), по стоимости 5 долларов за картинку. Данный заказ размещаем на 4 изображения:
1 - картинка на слайдер, должна показывать склад с металлопрокатом и отъезжающие грузовики
2 - картинка для категории товаров "Трубы"
3- картинка для категории товаров "Металлопрокат"
4- картинка для категории товаров "Цветной металлопрокат"
Размер - 1024 на 768 пикселей. Фон непрозрачный, по типу такого как в примерах
Интересно дальнейшее сотрудничество для отрисовки подобных картинок по данной цене
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки41 заявкаЗакрыт4 года назад
- $5
Для сайта нужен ряд изображений в стиле Pixel Art (похожих на прикрепленные образцы), по стоимости 5 долларов за картинку. Данный заказ размещаем на пробное изображение - картинка на слайдер, должна показывать склад с металлопрокатом и ...Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт4 года назад
- $4
Перерисовать рисунок с образцаИллюстрации и Рисунки33 заявкиЗакрыт4 года назад
Пример того как должно быть, прикрепил к заданию. Должно быть в таком же стиле, но с другими элементами дизайна (другие жуки, парфюмы и т.д.).Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте. Необходимо нарисовать план схему движения людей в помещении три комнаты и коридор для внутреннего пользования. Набросок от руки есть. На рисунке должно быть несколько цветовых линий, зелёная жёлтая. Схема в электронном виде для редактирования ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо подготовить принты для игровой консоли (30 принтов) Тематика: компьютерные игры, аниме и т.д. темы предоставлю Материал для принтов есть, но его необходимо доработать. Бюджет 3000 руб (бюджет небольшой, так как материалы ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Есть здесь люди, кто может делать портреты по фото, в стиле мультфильма the simpsons. ПримерИллюстрации и Рисунки35 заявокЗакрыт4 года назад
Я представитель студии фитнеса. Нам необходимо создать несколько картинок "шаблонов" для размещения в инстаграм. Прикрепляю примеры, как нам делали подобную работу, там стоит обратить внимание на фирменные цвета, стиль. Нужно будет два формата: jpg и ...Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт4 года назад
Доброе всем время суток. Нужно сделать картинки для оформления в vk и в инстаграмме для сити фермы, занимающейся выращиванием микрозелени. Логотип. Варианты, предложенные другими фрилансерами. Фотографии микрозелени по ссылке ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад