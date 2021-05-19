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Нарисовать план схему движения в электронном виде для печати
Здравствуйте. Необходимо нарисовать план схему движения людей в помещении три комнаты и коридор для внутреннего пользования. Набросок от руки есть. На рисунке должно быть несколько цветовых линий, зелёная жёлтая. Схема в электронном виде для редактирования и печати. Предпочтение к исполнителю срок и стоимость
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