В фентезийном стиле, блоки, персонажи, иконки, фоны Подробности кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМ
Персонаж для сайта
Нужен персонаж для портала салонов красоты.
Вероятно нужна красотка. Которую легко будет трансформировать в блондинку, брюнетку, одежду менять.
Персонаж будет использоваться на некоторых страницах поиска, формы обратной связи и т.д.
Понадобятся разные виды.
В идеале чтобы на выходе были файлы SVG с изображением и анимацией. Но это не столь принципиально, сколько изображение самого персонажа.
Покажите примеры ваших работ в этом направлении.
А также укажите стоимость.
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