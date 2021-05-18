Персонаж для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок281 просмотр

Нужен персонаж для портала салонов красоты.

Вероятно нужна красотка. Которую легко будет трансформировать в блондинку, брюнетку, одежду менять.

Персонаж будет использоваться на некоторых страницах поиска, формы обратной связи и т.д.

Понадобятся разные виды.

В идеале чтобы на выходе были файлы SVG с изображением и анимацией. Но это не столь принципиально, сколько изображение самого персонажа.

Покажите примеры ваших работ в этом направлении.

А также укажите стоимость.

4 года назад
neorex
45 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Остап
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
28 отзывов
4 года назад
Михаил
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
21 день назад
1 отзыв
4 года назад
Сергей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
221 отзыв
4 года назад
Егор
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
46 отзывов
4 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
4 года назад