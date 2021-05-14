Нужна иллюстрация для схемы развития от новичка до профессионала. ТЗ во вложении Цена договорная.
Векторная графика, работа в Adobe Illustrator
Необходимо выполнить задание, нарисовав реалистичный помидор (как на картинке), подробная инструкция в ссылке на сайте https://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=244555
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