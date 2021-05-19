Оформление vk и instagram

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Завершен6 заявок912 просмотров

Доброе всем время суток. Нужно сделать картинки для оформления в vk и в инстаграмме для сити фермы, занимающейся выращиванием микрозелени. Логотип есть. Фотографий пока мало и не очень интересные. Всё, что есть - по ссылке https://disk.yandex.ru/d/UKU9sXGrlSAuoQ.

Кнопки в инстаграме должны быть простые и читаемые и выполненны в одном стиле.

Названия кнопок: Наша зелень, Проростки, Заказ, Рецепты, Отзывы, Сити ферма, Акции, Вопрос-ответ

Срок выполнения не более 3х дней.

4 года назад
MOLK
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Akuma_aizy
Анна 
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$49
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Анна нашла хорошие решения для выполнения работы. Определённо человек с хорошим вкусом и интересными идеями.
Хороший работодатель.
ZhabasArts
Игнатий 
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$5
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Игнатий очень старался при выполнении работы. Без лишних вопросов исправлял замечания, изучал предмет работы. Когда наберётся опыта - будет отличный специалист.
Понятные требования, быстрые ответы, рекомендую!

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