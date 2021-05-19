Специализируюсь на художественной обработке, так же выполню ретуширование, созданию коллажа, фотомонтаж.

Моё обновляемое портфолио с работами- https://www.artstation.com/zhabasarts.

Активно занимаюсь работой в фотошопе около трёх лет. Обучался, много практиковался, вышел на фриланс.

Основное направление - создание художественных артов, основанных на фотографии и работой с исходниками.

Работаю в разных стилях, могу представить ваши фотографии в образах Средневековья, Киберпанка, Постапокалипсиса и т.д всё зависит от вашей фантазии. Также выполню любую другую работу в фотошопе, ретуширование, создание постеров и т.д.