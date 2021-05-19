Специализируюсь на художественной обработке, так же выполню ретуширование, созданию коллажа, фотомонтаж.
Моё обновляемое портфолио с работами- https://www.artstation.com/zhabasarts.
Активно занимаюсь работой в фотошопе около трёх лет. Обучался, много практиковался, вышел на фриланс.
Основное направление - создание художественных артов, основанных на фотографии и работой с исходниками.
Работаю в разных стилях, могу представить ваши фотографии в образах Средневековья, Киберпанка, Постапокалипсиса и т.д всё зависит от вашей фантазии. Также выполню любую другую работу в фотошопе, ретуширование, создание постеров и т.д.
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Портфолио
- Шреддер, Черепашки Ниндзя, арт97 просмотров
- Леонардо, Черепашки Ниндзя, арт51 просмотр
- Смерть Флэша, концепт-арт41 просмотр
- Сталкеры, концепт-арт45 просмотров
- Джокер, концепт-арт37 просмотров
- Портал, концепт-арт31 просмотр
- Микеланджело, Черепашки Ниндзя, арт36 просмотров
- Рафаэль, Черепашки Ниндзя, арт44 просмотра
- Самурай, концепт фото-арт43 просмотра
- Хоумлендер, сериал Пацаны, фото-арт21 просмотр
- Звёздные Войны, фото-арт22 просмотра
- Кунг-Лао, Мортал Комбат, фото-арт56 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Игнатий очень старался при выполнении работы. Без лишних вопросов исправлял замечания, изучал предмет работы. Когда наберётся опыта - будет отличный специалист.
Ответный отзыв
Понятные требования, быстрые ответы, рекомендую!