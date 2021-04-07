Создам графическую работу в любых направлениях, для Вас.
Занимаюсь дизайном 3 года.
Могу для Вас:
Сделать любой баннер,
Диджитал арт,
Нарисовать графический рисунок в растре, либо в векторе,
Создать сайт на тильде,
Сделать дизайн вашему сайту либо предложению,
Нарисовать,
И анимировать персонажа
И еще много много всего....
Работу делаю качественно, всегда слежу за сроком.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
17%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
26
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
4 месяца назад
Все хорошо
Ответный отзыв
Все супер
$130
10 баллов
2 года назад
Все ок
Ответный отзыв
Все хорошо
$140
10 баллов
3 года назад
Ответный отзыв
Весь процесс работы прошел отлично. Заказчик открыт к разговору и обсуждению. Отличный опыт взаимодействия, рекомендую.
$120
8 баллов
3 года назад
задача выполнена ок
Ответный отзыв
Все окей
$10
10 баллов
3 года назад
Один из самых лучших фрилансеров, с которыми работала. 100% рекомендую
Ответный отзыв
все отлично)
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8 отзывов
$8/час
от $15от 3 часов
нет рейтинга