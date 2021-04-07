OFY

Егор Кольцов OFY

 
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Создам графическую работу в любых направлениях, для Вас.

Занимаюсь дизайном 3 года. 

Могу для Вас:

Сделать любой баннер,

Диджитал арт,

Нарисовать графический рисунок в растре, либо в векторе, 

Создать сайт на тильде,

Сделать дизайн вашему сайту либо предложению, 

Нарисовать, 

И анимировать персонажа

И еще много много всего....

Работу делаю качественно, всегда слежу за сроком.

Tilda
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
17%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
26
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
guest_16696269031313
Россия
год в сервисе
Был
4 месяца назад
$15
10 баллов
4 месяца назад
Сделать карточки товара для WB и Озон
Все хорошо
Все супер
Ответный отзыв
marasik
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$130
10 баллов
2 года назад
Разработать постер
Все ок
Все хорошо
Ответный отзыв
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$140
10 баллов
3 года назад
Необходимо отрисовать карту для размещения на сайте
Всё отлично!
Весь процесс работы прошел отлично. Заказчик открыт к разговору и обсуждению. Отличный опыт взаимодействия, рекомендую.
Ответный отзыв
innotech
Андрей 
32 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
год назад
$120
8 баллов
3 года назад
Переделать иконки из svg в png + часть анимировать
задача выполнена ок
Все окей
Ответный отзыв
NADiA_Kossi
Надия 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$10
10 баллов
3 года назад
Доделать аватарку
Один из самых лучших фрилансеров, с которыми работала. 100% рекомендую
все отлично)
Ответный отзыв
Обработка фотографий
8 отзывов
$8/час
от $15от 3 часов
нет рейтинга