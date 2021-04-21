Переделать иконки из svg в png + часть анимировать

Есть структурированный набор иконок разных тематик, как правило в SVG. Нужно переделать их в png 512 по ширине, у некоторых иконок уменьшить зону улыбки и добавить простую анимацию к части иконок (Анимация уровня: пошевелить ушками у животных, пошевелить глазами, моргнуть глазами - что то одно из перечисленного).

Иконок ~300

Задача срочная.