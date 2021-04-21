Переделать иконки из svg в png + часть анимировать

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен7 заявок313 просмотров

Есть структурированный набор иконок разных тематик, как правило в SVG. Нужно переделать их в png 512 по ширине, у некоторых иконок уменьшить зону улыбки и добавить простую анимацию к части иконок (Анимация уровня: пошевелить ушками у животных, пошевелить глазами, моргнуть глазами - что то одно из перечисленного). 

Иконок ~300

Задача срочная. 

5 лет назад
innotech
Андрей 
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Выбранный исполнитель

OFY
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$120
3 дня
Escrow
задача выполнена ок
Все окей

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