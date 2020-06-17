Анимация png

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Завершен5 заявок288 просмотров

Добрый день, нужно сделать простую анимацию (gif) из png. Планирую использовать по время загрузки страницы на сайте. 

Нужно что то простое и со вкусом.

Жду цены и сроки.

Благодарю.

5 лет назад
alex_kabanov
Александр 
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3 года назад
14 отзывов

Выбранный исполнитель

jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
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5 лет назад
$15
1 день
Работу выполнил крайне быстро и как всегда на отлично! Рекомендую!
все отлично, спасибо)

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