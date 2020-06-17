По 300р/шт референсы есть на выходе нужен vsg оставляйте ТЕЛЕГРАМ
Анимация png
Добрый день, нужно сделать простую анимацию (gif) из png. Планирую использовать по время загрузки страницы на сайте.
Нужно что то простое и со вкусом.
Жду цены и сроки.
Благодарю.
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