Гармонично вписать в иконку подарка PNG текст "Скидка за Опрос"

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен12 заявок558 просмотров

Требуется гармонично вписать в иконку подарка PNG текст "СКИДКА за ОПРОС", чтоб было максимально читабельно.

При этом фон за подарком должен остаться прозрачным. 

Пример и исходник во вложении.

Виджет будет висеть на http://quizclick.ru

5 лет назад
lisiymax
Максим 
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Выбранный исполнитель

kalsefer
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